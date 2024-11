San Martino di Castrozza, torna la Sagra patronale con inaugurazione del nuovo monumento dedicato alle Aquile

Giornata di festa, domenica 10 novembre 2024, ai piedi delle Pale di San Martino

San Martino di Castrozza (Trento) – Giornata importante, domenica 10 novembre a San Martino di Castrozza, per l’inaugurazione del nuovo monumento dedicato alle Guide Alpine Aquile di San Martino di Castrozza e Primiero. Un momento molto atteso dalle Aquile di San Martino che tutti ricordano in più occasioni, per le storiche guide alpine che hanno scritto la storia dell’alpinismo sulle Dolomiti.

Alle 11 di domenica, è previsto il ritrovo presso la Piazzetta Crodaroi con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi del presidente delle Guide Alpine, Mariano Lott , che presenterà il progetto dedicato alle guide e gli sponsor grazie ai quali si è potuto realizzare. Di seguito, la guida alpina Narci Simion ripercorrerà la storia del gruppo delle Guide Alpine Aquile, sottolineando il legame profondo tra montagna e tradizione. L’intervento della guida Luciano Gadenz approfondirà invece l’importante connessione tra le guide alpine e lo sviluppo del turismo locale, illustrando come queste figure abbiano contribuito alla valorizzazione del territorio.

La cerimonia si concluderà con la scopertura del monumento dedicato alle Guide Alpine, simbolo del loro impegno e dedizione, per mano della Guida Alpina più anziana e della Guida Alpina più giovane del Gruppo Guide Alpine “Aquile” di San Martino di Castrozza e Primiero. Seguirà la benedizione delle statue con intervento dell’artista Matthias Verginer. A chiudere la mattinata, la manovra degli allievi dei Vigili del Fuoco Volontari di San Martino.

I festeggiamenti

Nel pomeriggio la sagra proseguirà al Palazzetto dello Sport con musica e intrattenimenti per grandi e piccini. Dalle ore 14.00: musica tirolese con i Siver Musich, dalle ore 14.30: Tradizionale torneo di Briscola; alle ore 15.00: ‘Castegne e Vin Brulè’; dalle ore 15.00 alle ore 17.00: laboratorio per bambini “Ghirlande d’Autunno” e prove di tiro con l’arco in compagnia dell’Associazione Arcieri Primiero; alle ore 16.30: estrazioni della lotteria con ricchi premi.

Grande finale dalle ore 19.30 con “Pastasuta & Menestron” offerti dal Gruppo Giovani.