San Martino di Castrozza, torna Happycheese: l’aperitivo di montagna più goloso dell’inverno

Appuntamento a San Martino di Castrozza nei giorni 14-25-28 febbraio e 14 marzo

San Martino di Castrozza (Trento) - HappyCheese, l’aperitivo più sfizioso e trendy dell’inverno torna puntuale a San Martino di Castrozza: 14-25-28 febbraio e 14 marzo sono le date da segnare in agenda per concedersi piacevoli momenti di relax gustando sfiziosi aperitivi nei rifugi in quota lungo le panoramiche discese della ski area e nei locali di San Martino. HappyCheese, ideato e organizzato dalla Strada dei Formaggi delle Dolomiti in collaborazione con le ApT d’ambito, vede coinvolte le più importanti località turistiche delle Dolomiti orientali appartenenti al circuito sciistico Dolomiti Superski. L’iniziativa è sostenuta dal Gruppo Formaggi del Trentino, La Trentina, Consorzio Vini del Trentino e dall’Istituto Trentodoc.

Novità di questa quinta edizione il Taste the sunset ovvero uno speciale appuntamento in alta quota all’ora del tramonto per ammirare e gustare a tutto tondo la magia dell’Enrosadira. Il 25 febbraio è quindi il rifugio Colverde ad ospitare, al calar del sole, il goloso aperitivo di montagna. A rendere ancora più piacevole questo appuntamento oltre alla scenografia naturale, la presenza dei produttori locali che, con le loro eccellenze culinarie, vanno ad affiancare la fantasia degli chef d’alta quota. Happycheese è protagonista anche del Carnevale di San Martino di Castrozza con una divertente festa nel centro dove viene allestito un vero e proprio Villaggio del Gusto che farà da cornice alla fiaccolata dei maestri di sci ed al tradizionale “falò de la Vecia”.

Protagonisti di questa occasione, oltre al casaro che prepara live la Tosèla, anche il Trentino wine corner dove assaporare i vini di 15 produttori partner di HappyCheese: dai grandi marchi a piccole aziende di nicchia. Happycheese pensa anche ai piccoli con HappyCheese for Kids, un gustoso e sano spuntino o una pizza speciale con formaggi dal sapore delicato, come il Fontal di Primiero, abbinati alle mele trentine e tante altre specialità come la lucanica e lo speck cotto. Gli appuntamenti con #happycheese a San Martino di Castrozza, si concludono il 14 marzo con San Martino 4 Norcia: un’intera giornata all’insegna della solidarietà che vede il gemellaggio e la curiosa combinazione tra i formaggi di Primiero e i salumi di Norcia, per l’occasione parte del ricavato va a sostegno delle zone terremotate del Centro Italia. (

Tante occasioni per fare un pieno di gusto al cospetto delle Pale di San Martino

