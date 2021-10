San Martino di Castrozza, Panda delle Poste fuori strada: nessun ferito, recuperata dai vigili del fuoco

San Martino di Castrozza (Trento) – Nessun ferito e pochi danni in seguito all’uscita di strada di una Panda, utilizzata per il servizio postale, avvenuta alle 11.30 di lunedì mattina.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di stabilizzazione del mezzo.

Nessun ferito e pochi danni in seguito all’uscita di strada di una Panda, utilizzata per il servizio postale, avvenuta alle 11.30. Tempestivo l’intervento dei #vvfsanmartinodicastrozza, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di stabilizzazione. #vvftrentino pic.twitter.com/JV9eFuynE3

— Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) October 25, 2021