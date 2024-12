San Martino di Castrozza ospita “Les Piolets d’Ors” 2024

The 2024 edition of the “Piolets d’Or” will be held in San Martino di Castrozza , in Trentino (Italy), on December 8th to 11th. Il prestigioso premio internazionale dedicato all’alpinismo, per la prima volta in assoluto in Trentino e nelle Dolomiti

San Martino di Castrozza (Trento) – Dall’8 all’11 dicembre a San Martino di Castrozza si terrà l’edizione 2024 del “Piolets d’Or”, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’alpinismo. Il Piolet d’Or (in italiano “piccozza d’oro”) è un premio che viene assegnato dal Groupe de haute montagne per la migliore impresa alpinistica realizzata nell’anno precedente; è considerato il massimo riconoscimento alpinistico a livello mondiale. Il premio è stato istituito nel 1991 dai francesi Guy Chaumereuil e Jean-Claude Marmier.

Il premio è assegnato da una giuria di alpinisti e giornalisti di fama mondiale. Dal 2009 è stato inserito anche il premio alla carriera, che dal 2012 è stato rinominato in Piolet d’Or alla carriera, premio Walter Bonatti, in onore dell’alpinista italiano Walter Bonatti. Ispirati dalla storia e dall’evoluzione dell’alpinismo, i Piolets d’Or mirano a utilizzare queste imprese per promuovere messaggi etici chiari sulle pratiche alpinistiche in tutto il mondo, allineandosi con la classificazione dell’alpinismo da parte dell’UNESCO come patrimonio culturale immateriale.

Il programma dell’evento. Si comincia domenica 8 dicembre alle ore 17 alla piazzetta La Crodaroi di San Martino con l’apertura della manifestazione e il benvenuto agli ospiti del Piolets d’Or presso il monumento dedicato alle Guide Alpine “Aquile” di San Martino e Primiero. La prima giornata è dedicata proprio alle esperte guide locali, alla loro tradizione che tanto ha contribuito a valorizzare le cime delle Pale di San Martino e far sviluppare il turismo nel nostro territorio. Proprio in relazione a questo, alle ore 21 alla Sala Congressi Narci Simion, esperta Guida Alpina del gruppo presenta: “Breve storia dell’esplorazione alpinistica delle Pale di San Martino”. A seguire, proiezione del film “Pionieri” che racconta l’impresa di Peter Moser, che nel 2021 ha raggiunto in un solo giorno sei delle principali cime delle Pale di San Martino seguendo le vie aperte dai primi alpinisti dell’800.

Lunedì 9 dicembre dopo una mattinata in cui gli alpinisti nominati al Piolets d’Or saranno stati condotti alla scoperta delle Pale l’appuntamento per tutti gli appassionati è presso il Palazzetto dello Sport, vero base camp dell’evento, a partire dalle alle 15:30 quando ci sarà la presentazione del progetto “Ice Memory” con Jacopo Gabrielli del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Dalle ore 17 si darà il via anche alle prove di arrampicata con le guide alpine locali. La serata proseguirà poi con altri due interessanti incontri. Alle ore 17 toccherà a “Le Dolomiti come sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e l’alpinismo come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO”, presentazione con la partecipazione di Mara Nemela, Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO. Incontro moderato da Luca Calvi (traduttore ed esperto di alpinismo e montagna) e Christian Trommsdorff (Presidente Groupe de Haute Montagne e organizzatore del Piolets d’Or). Alle ore 21 sarà la volta di:“Lo spirito dell’alpinismo nelle Dolomiti”, serata dedicata alle Dolomiti con la partecipazione delle guide alpine Nicola Tondini e Alessandro Baù sempre moderato da Luca Calvi.

Martedì 10 dicembre il Piolets d’Or 2024 vivrà la sua giornata più importante. Dalle ore 14 alle ore 16:30 al Palazzetto dello Sport ci sarà la presentazione degli alpinisti nominati e delle relative imprese alpinistiche. Sempre dalle ore 14 proseguiranno anche le prove di arrampicata con le guide alpine al palazzetto. Alle ore 20.45 la cerimonia ufficiale presso la sala Congressi e le premiazioni del Piolets d’Ormoderate daLuca Calvi e Christian Trommsdorff (Presidente Groupe de Haute Montagne e organizzatore del Piolets d’Or), alla presenza di numerosi alpinisti di fama internazionale.