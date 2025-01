San Martino di Castrozza, inaugurata la nuova cabinovia Valcigolera con Fugatti e Failoni

Già operativa da dicembre, con la nuova cabinovia a San Martino di Castrozza, si risalgono 465 metri di dislivello in appena tre minuti. Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni: “Investimento che fa crescere il Trentino”

San Martino di Castrozza (Trento) – È la protagonista della stagione sciistica 2024/25 nel comprensorio sciistico San Martino di Castrozza – Passo Rolle. Ecco la nuova cabinovia Valcigolera, che dallo scorso dicembre rafforza la competitività di questa destinazione sciistica. Venerdì mattina il taglio del nastro, che ha visto l’intervento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, del sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza Daniele Depaoli e del presidente della Comunità di Primiero Roberto Pradel. Presenti anche il presidente di Impianti San Martino – Rolle Giacobbe Zortea, la presidente nazionale di ANEF (Associazione nazionale enti funiviari) Valeria Ghezzi, la consigliera provinciale Antonella Brunet, i presidenti di Apt e Parco, ed Elisa Maccagni in rappresentanza di ANEF Trentino (Confindustria) con molti altri rappresentanti delle associazioni di categoria e di Enti del territorio. La benedizione dell’impianto è stata affidata a don Giuseppe Da Pra.

Nuovi investimenti con bando qualità “Olimpiadi”

“La sinergia tra le istituzioni di questo territorio è particolarmente forte e rappresenta un elemento importante anche alla luce degli investimenti provinciali che interessano il Primiero, a partire dal collegamento San Martino-Passo Rolle” ha osservato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, evidenziando come il grande lavoro che questo territorio sta realizzando garantirà risultati importanti per il comparto turistico e di conseguenza per l’intero sistema economico trentino”.

Nell’esprimere parole di soddisfazione per l’efficienza del nuovo impianto, l’assessore Roberto Failoni ha invitato le imprese locali a continuare a investire per garantire lo sviluppo del territorio: “Grazie al bando qualità “Olimpiadi”, nei prossimi due anni ci sarà la possibilità di usufruire del supporto della Provincia per compiere investimenti significativi. L’economia turistica sta vivendo il proprio momento d’oro e gli investimenti contribuiranno a sostenere questo trend, anche con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione”.

Il ricordo di Maurizio Rimondi

Giacobbe Zortea ha completato i doverosi ringraziamenti a tutta la parte tecnica, dai progettisti alle aziende coinvolte nella costruzione dell’impianto e a tutti collaboratori di San Martino Rolle senza i quali non sarebbe stato raggiunto un risultato così importante. Nell’ambito dei saluti c’è stato spazio anche per due momenti speciali: la consegna di una targa da parte di Confindustria nella persona di Elisa Maccagni alla società San Martino Rolle come riconoscimento per quanto realizzato e quella di un quadro significativo che la stessa società impianti ha fatto dono alla famiglia del compianto Maurizio Rimondi, per anni amministratore delegato della società.

L’innovativo impianto

Prodotta dall’azienda Leitner, la Valcigolera è dotata di cabine da 10 posti e ha una capacità di trasporto di 900 persone all’ora, che in prospettiva raggiungeranno le 1.500 unità. Il nuovo impianto, che opera in doppio senso di marcia, consente ai visitatori di raggiungere facilmente la Malga Valcigolera in discesa e di salire fino ai 2.383 metri della Cima Tognola, punto di partenza delle piste più alte della ski area. La grande novità della cabinovia è la riduzione dei tempi di attesa: il dislivello di 465 metri viene coperto in soli 3 minuti e mezzo, un miglioramento notevole rispetto ai 12 minuti impiegati dalla precedente seggiovia. Questo risparmio di tempo consente a sciatori e snowboarder di godere al massimo delle piste, aumentando il comfort e l’efficienza del sistema di risalita.

Un investimento strategico

Questo intervento fa parte di una serie di investimenti strategici che negli ultimi anni hanno visto la sostituzione di quattro impianti di risalita, la realizzazione di due bacini di innevamento e il potenziamento dell’impianto di innevamento programmato. I lavori non si fermano: sono in fase di avanzamento i lavori per il nuovo collegamento tra San Martino e Passo Rolle, che si preannuncia come un ulteriore passo verso un’ampliamento e un miglioramento della ski area. La nuova cabinovia porta con sé anche importanti vantaggi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale: il numero dei sostegni è stato ridotto a soli 6, contro i 21 della precedente seggiovia, limitando l’impatto sul territorio. Questo migliora la fruibilità della zona del Carosello delle malghe, che si estende per 45 chilometri di piste tra Tognola e Ces, e consente un collegamento più rapido ed efficiente tra le due aree sciistiche.