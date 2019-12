San Martino di Castrozza, fuma ‘spinello’ in pista: segnalato dai Carabinieri sciatori

San Martino di Castrozza (Trento) – Fuma uno ‘spinello’ in pista ma viene scoperto dai militari in servizio. E’ accaduto sulle piste di Ces a San Martino di Castrozza.

Durante uno dei servizi per la prevenzione ed il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti sulla neve, che si sono intensificati in questi giorni di festa, i carabinieri hanno sorpreso uno sciatore mentre fumava una “spinello”. Il giovane è stato pertanto segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore.

Controlli intensificati anche in Alto Adige. A seguito di controlli tra Natale e Santo Stefano i carabinieri hanno denunciato tre persone e scoperto un albanese a cui carico pendeva un ordine di carcerazione del tribunale di Ravenna per una condanna per reati contro il patrimonio. L’uomo che deve scontare un anno e otto mesi di reclusione è stato accompagnato al carcere di via Dante a Bolzano. Una ventina di grammi di droghe, marijuana, hashish e cocaina, sono stati sequestrati e undici persone sono state segnalate al Prefetto per detenzione e uso di stupefacenti tra Bolzano, Salorno, Bressanone e Nova Ponente. E proprio in quest’ultimo comune i carabinieri sono intervenuti sulle piste da sci dove era in corso una festa con musica da ballo a tutto volume. I militari hanno sanzionato nove persone per grave ubriachezza in pubblico. Il comportamento del gestore del locale, che aveva fatto accedere molte più persone rispetto alla capienza della struttura, è al vaglio dei carabinieri.