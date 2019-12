San Martino di Castrozza, doppio intervento per l’elisoccorso sulle Pale: due scialpinisti feriti non gravemente

Giornata di grande lavoro per gli uomini del Soccorso alpino. Due incidenti non gravi in quota

San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero nuovamente in azione sulle Pale di San Martino, sabato pomeriggio, per una brutta caduta di una scialpinista in zona “Travignolo”. Fortunatamente senza gravi conseguenze.

E’ scivolata per circa 200 metri a valle sul ghiacciaio del Travignolo (Pale di San Martino). La chiamata du emergenza è arrivata prima dele 14 da parte dell’uomo che era con lei. La donna, in stato cosciente, è stata raggiunta dal Tecnico di Elisoccorso e dall’equipe medica. Una volta stabilizzata, la sci-alpinista è stata imbarellata e imbarcata a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In tarda mattinata, altro scialpinista soccorso dall’elicottero sempre sulle Pale, per un trauma non grave, in seguito ad un incidente in zona “Bureloni”.

Uno scialpinista è scivolato a valle per un centinaio di metri mentre stava scendendo lungo il Canalone nord di Cima Bureloni (gruppo delle Pale di San Martino). A dare l’allarme è stato il compagno di escursione che lo ha raggiunto a una quota di circa 2.400 metri trovandolo in stato cosciente.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero il quale ha calato sul ferito, tramite l’utilizzo del verricello, il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica.

L’uomo è stato quindi stabilizzato e imbarellato. Insieme al compagno è stato imbarcato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento, a seguito dei traumi riportati nella caduta.

Numerosi sono stati nella giornata di sabato, gli incidenti sulle piste del Trentino, da Bellamonte alla Panarotta, in questo primo weekend da tutto esaurito tra le Dolomiti. Molti i giovani coinvolti, che hanno riportato vari traumi sulle piste trentine.