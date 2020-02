In tarda mattinata al Tognola e nel primo pomeriggio in piazzola per un sanitario

San Martino di Castrozza (Trento) – Due interventi dell’elicottero nella giornata di giovedì a San Martino di Castrozza.

In tarda mattinata sull’alpe Tognola e nel primo pomeriggio in piazzola per un grave malore.

Molti gli interventi in questi giorni su tutte le piste del Trentino, per incidenti e malori accusarti dai molti turisti presenti in provincia, per il carnevale.