San Martino di Castrozza, Debutta la nuova Associazione “San Martino Dolomites Events” per rilanciare il turismo ai piedi delle Pale

Si è costituito ufficialmente il nuovo e atteso Comitato turistico di San Martino di Castrozza: già 60 attività lo sostengono

San Martino di Castrozza (Trento) - Finalmente anche la nota località turistica, avrà il suo Comitato turistico locale. Si chiama “San Martino Eventi – San Martino Dolomites Events”. Il presidente è Giovanni Tavernaro, la sua vice Francesca Fontana, mentre la segreteria sarà curata da Sara Zaetta. Gli altri soci fondatori del Comitato sono: Rosario Ferlito, Nadia Coldebella, Silvano Gadenz, Lino Tagliapietra, Gianmario Scalet, Fabrizo Taufer.

“L’associazione – spiega il neo presidente Tavernaro – è stata voluta fortemente dalla nuova Amministrazione con gli Assessori Antonella Brunet, Francesca Franceschi e Giacobbe Zortea, sollecitando lo spirito di Comunità-Paese e Accoglienza. La mia nomina è avvenuta in seguito all’elezione da parte dei rappresentanti delle categorie locali di: alberghi-ristoranti- commercianti baristi, per rappresentare tutte quelle idee e iniziative con lo scopo di creare sinergie fra le parti. Siamo ad oggi 60 attività molto motivate (ma le porte sono aperti a tutti) perchè il rilancio di San Martino di Castrozza, siamo convinti – conclude il neo presidente – debba partire dal basso, per poi puntare in alto”.

Grande soddisfazione anche per l’assessore competente del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. ”Per noi – spiega l’assessore Antonella Brunet – è davvero un bel risultato, perché seguiamo questo progetto fin dal mese di giugno. Il Comitato non seguirà solo feste o appuntamenti di paese, ma si occuperà di progetti concreti per il rilancio della località. Già ci sono in cantiere importanti progetti di accoglienza per il Ponte dell’Immacolata”.

Per contattare il Nuovo Comitato: sanmartinodolomitesevents@gmail.com