San Martino di Castrozza celebra il 50° di fondazione del Dolomiti Superski (VIDEO)

Appuntamento venerdì 8 novembre alle 20 alla Casa della Montagna di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – Nel 2024, ricorre il 50° dalla nascita del Dolomiti Superski e per questo verrà celebrata questa importante ricorrenza a livello locale, come è già avvenuto anche nei territori vicini. Sarà anche l’occasione per fare il punto sui progetti in campo ai piedi delle Pale di San Martino.

Per l’occasione, verrà inoltre esposta l’opera d’arte “Enrosadira”, realizzata dall’artista Daniele Basso per interpretare in chiave artistica questo progetto visionario portato avanti dai 12 consorzi di Valle. Il programma dell’evento prevede il saluto del presidente di Dolomiti Superski e del presidente del Consorzio impianti a Fune San Martino di Castrozza – Passo Rolle.

Seguirà la celebrazione dei 50 anni di Dolomiti Superski e successivamente la presentazione dell’opera “Enrosadira”. Infine, la serata si concluderà con una tavola rotonda con focus sul nuovo collegamento impiantistico: “San Martino – Passo Rolle, tra presente e futuro”. Dialogo sulle opportunità di sviluppo turistico della destinazione, grazie al nuovo collegamento funiviario, il cui cantiere partirà nei prossimi mesi e dovrebbe terminare nell’autunno del 2026.