San Martino di Castrozza, cade in una bocca di lupo: pensionato soccorso dall’elicottero venerdì alle 3 di notte

L’uomo è stato ricoverato al Santa Chiara di Trento

San Martino di Castrozza (Trento) – Sono stati i parenti dell’uomo a lanciare l’allarme giovedì in tarda serata, quando non l’hanno visto rientrare a casa.

Il 63enne del posto, è stato ritrovato grazie all’intervento dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, in una bocca di lupo del garage (una apertura di aerazione per locali interrati). Sarebbe caduto da un’altezza di circa quattro metri.

Secondo una sommaria ricostruzione dei volontari intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe perso prima le chiavi di casa mentre stava rientrando e forse a causa di una malore, sarebbe caduto successivamente nella fossa, procurandosi alcune fratture non gravi.

Immediato l’intervento dei sanitari in piena notte e di seguito dell’elisoccorso alle 3 del mattino che in codice rosso lo ha trasferito a Trento. Si trova ora ricoverato al Santa Chiara ma non sarebbe in pericolo.