San Martino di Castrozza, bimbo di 7 anni ferito da motoslitta per cause da accertare, grave ma non in pericolo

Non sono completamente chiare le cause dell’incidente avvenuto lunedì nel tardo pomeriggio sull’Alpe Tognola. Il ragazzino veneto è stato ricoverato in gravi condizioni al Santa Chiara ma non sarebbe in pericolo di vita

San Martino di Castrozza (Trento) – L’elicottero è intervenuto in codice rosso, poco dopo le 15.30 di lunedì, sull’Alpe Tognola a San Martino di Castrozza, per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un bambino di Padova, di 7 anni, che sarebbe stato travolto da una motoslitta parcheggiata senza conducente e improvvisamente si sarebbe spostata, investendo il giovane. Sulla dinamica dell’incidente però, sono in corso tutti gli accertamenti del caso. In zona sarebbero stati presenti anche i genitori.

L’allarme è giunto alla Centrale Unica Emergenza di Trento alle 15,30 e sul posto ha inviato l’elicottero dei Vigili del Fuoco da Trento con l’equipe medica di rianimazione. Il bambino avrebbe riportato la frattura del bacino ed altre lesioni traumatiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.