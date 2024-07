San Martino di Castrozza, al via la terza edizione di ColvArt: nuovi artisti e tanti eventi

Torna il Simposio di Scultura su legno “ColvArt”, che per una settimana riempirà di arte le strade di San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – Nove artisti che durante l’evento si cimenteranno nella scultura su dei tronchi di larice di provenienza locale, nella kermesse organizzata ancora una volta dall’associazione Gruppo Giovani San Martino. L’associazione, una delle poche attive nel paese Dolomitico e composta unicamente da giovani sotto i 35 anni, ha quest’anno arricchito il simposio con un fitto programma di iniziative per tutti coloro che in questo periodo trascorrono le loro vacanze ai piedi delle splendide Pale di San Martino.

Il legno fa da filo conduttore in un viaggio nei cinque sensi con laboratori, show cooking ed esperienze che vanno a completare gli scultori e la loro arte. “Per noi è essenziale riuscire a creare una manifestazione completa; aggiunge il presidente dell’associazione – Martino Tisot – che possa arricchire il programma dell’estate ed essere attrattiva per il territorio, così che tutti gli ospiti di San Martino possano tornare a casa con un ricordo diverso e speciale del loro soggiorno dolomitico”

Non mancano le sinergie con altre importanti realtà del territorio. Uno degli artisti, infatti, realizzerà le coppe per i vincitori della “Rosetta Verticale”, importante gara di Trail running che si tiene ogni estate a settembre. Manufatti, realizzati dall’artista locale Gianluigi Zeni, che danno valore ad entrambi gli eventi e che senza dubbio rappresentano un’importante attrattiva per entrambe le manifestazioni. Per ammirare le opere degli artisti o cimentarsi in una delle tante attività offerte, c’è tempo fino a sabato 13, quando con una cerimonia conclusiva verrà anche assegnato un premio del pubblico all’opera più votata.

Programma

Lunedì 08/07 Arrivo artisti, briefing e assegnazione postazioni. Tutti i giorni gli artisti lavorerannoalle opere in Piazzetta La Crodaroi, in Piazzetta Sass Maor e in Piazza Fincato. Martedì 09/07 Ore 18.00: “Aperitivo con l’artista”. Vieni a conoscere gli scultori e la loro arte in compagnia di un buon bicchiere di vino (Gusto)

San Martino di Castrozza, Bar Lo Scoiattolo Mercoledì 10/07 Dalle 15.00: “ColvArt Kids”, laboratorio di scultura in Pasta di legno, aperto a tutti i bambini. Partecipazione libera (Tatto)

San Martino di Castrozza, Piazzetta Sass Maor Giovedì 11/07 Ore 17.30: “Alla scoperta degli Oli Essenziali”. Serata dedicata agli olii essenziali del bosco, alla scoperta dei vantaggi per il nostro benessere con la naturopata Francesca Valmassoi. Attività su prenotazione al 347 995 7793 (Olfatto) San Martino di Castrozza, Casa della Montagna Venerdì 12/07 Ore 17.00: “I sapori del bosco e del legno”, show cooking a tema con Silvia Coletto. (Gusto) San Martino di Castrozza, Casa della MontagnaOre 21.15: presentazione del libro “San Martino di Castrozza – Immagini e storie di un paese dolomitico” con l’autore Marco Toffol. San Martino di Castrozza, Casa della Montagna Sabato 13/07 Ore 17.30: Cerimonia di chiusura, presentazione artisti e opere finite, proclamazione vincitore del pubblico e aperitivo in musica con il gruppo di musica popolare Saiòk. (Udito). San Martino di Castrozza, Piazzetta CrodaroiOre 20.30: “Il nostro Bos(tri)co, serata dedicata alla discussione del tema del bostrico nel nostro territorio, in collaborazione con Ecologica della Montagna. San Martino di Castrozza, Casa della Montagna Durante tutte le giornate del simposio sarà possibile votare l’opera preferita. La più votata vincerà il premio del pubblico.