San Martino di Castrozza, Soccorsi quattro escursionisti sorpresi dal temporale a passo Bettega

Giovedì in serata, escursionisti soccorsi dall’elicottero anche su cima Litegosa

Primiero (Trento) – L’emergenza a Primiero è scattata verso le 16 di giovedì pomeriggio. Un gruppo di quattro escursionisti vicentini si trovava poco sotto passo Bettega nei pressi del rifugio Colverde (San Martino di Castrozza) a una quota di 2.300 m.s.l.m. quando è stato sorpreso da un violento temporale. I quattro hanno quindi cercato un riparo ma un canale di montagna ha iniziato a scaricare molta acqua rendendo difficoltoso il rientro.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto tre operatori della Stazione San Martino di Castrozza.

I soccorritori hanno raggiunto i quattro escursionisti e li hanno accompagnati in sicurezza fino a rifugio Colverde. Poi, con il mezzo, fino a San Martino di Castrozza. L’intervento si è concluso alle 19. Per i quattro escursionisti non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.