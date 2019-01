San Martino di Castrozza, con l’inaugurazione della “Colbricon Express” si posa la prima pietra ‘virtuale’ per il Collegamento con Rolle: sui social si chiedono fatti, dopo troppi ritardi

San Martino di Castrozza (Trento) – Primiero guarda al futuro, una volta per tutte compatto e deciso ad ottenere risultati concreti, ai piedi delle splendide Pale di San Martino.

La giornata uggiosa, con il sole che non intende sbucare tra le Dolomiti, non placa l’entusiasmo locale, per un traguardo atteso da tempo. Seppur parziale, rappresenta la conferma che Primiero se resta unito, può ottenere di più, tanto quanto altre località della Provincia. Senza accantonare l’ottimismo e la capacità di fare squadra, che il territorio ha sempre dimostrato nei momenti più difficili.

A confermare la vicinanza al territorio, c’erano sabato mattina a San Martino di Castrozza tutti i vertici della Provincia: dalla politica, al credito cooperativo, che in questa partita ha giocato una parte di fondamentale importanza, seppur più defilato.

Erano presenti infatti all’inaugurazione il neo presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder ma anche i vertici del credito cooperativo locale e trentino: dal direttore di Cassa Centrale (neo Ad del nuovo Gruppo bancario nazionale) Mario Sartori, ai dirigenti della locale Rurale, Carlo Vadagnini e Maurizio Bonelli con Fulvio Rigotti di Trentino Sviluppo, Valeria Ghezzi per Anef, Giacobbe Zortea per SMR spa e Antonio Stompanato per Apt con molti altri operatori, impiantisti e dirigenti della Provincia.

Presenti alla cerimonia anche Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo e il consigliere provinciale Michele Dallapiccola che da sempre con il precedente governatore Ugo Rossi ha creduto nel rilancio della località.

Il presidente Maurizio Fugatti sul collegamento con passo Rolle ha ricordato: “Il progetto esecutivo è pronto. L’impegno della giunta è di portare avanti, anche con gli operatori locali e trentini il collegamento che rappresenta il fiore all’occhiello del turismo, non solo invernale, del Primiero ma anche del passo Rolle, un’area unica per bellezza e interesse naturalistico”.

Proprio in queste settimane è nata infatti la nuova Pro Loco di Passo Rolle che si propone obiettivi importanti per il rilancio della nota località.

“San Martino e l’intero Primiero – ha sottolineato l’assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni – stanno lavorando da tempo e con un nuovo spirito unitario per il rilancio del turismo, in particolare invernale. Credo che gli sforzi e gli investimenti fatti di recente premieranno il rinnovato vigore degli operatori turistici locali che meritano tutta la nostra attenzione e la nostra fiducia”.

“Nuova telcabina sia volano di sviluppo”. Il presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel, in linea con sindaci e impiantisti del territorio, ha espresso soddisfazione per la realizzazione dell’opera, invitando però a guardare al futuro Collegamento con passo Rolle e non solo. “La Comunità – ha evidenziato il presidente Roberto Pradel – assieme ai Comuni ha condiviso questo cambio di passo. L’assessore e il presidente della passata legislatura hanno accompagnato questo cambio di passo e l’intero Primiero per la prima volta si è dimostrato unito sull’obiettivo da raggiungere, dimostrandosi compatto, senza divisioni interne. E’ stata messa in campo una progettualità nuova, con un percorso partecipato in valle, con vari incontri e una condivisione del progetto. Auguro però, che questo secondo step sia solo un punto intermedio per poi proseguire verso passo Rolle, migliorando ulteriormente questo nostro carosello sciistico e completando l’offerta turistica del territorio. Ma puntando soprattutto – ha concluso il presidente – ad un sistema che si ‘regga sulle proprie gambe’ e sia un vero e proprio volano di sviluppo, auspicando che gli operatori economici della valle lo sappiano utilizzare al meglio”.

“Ci siamo mossi all’unisono e i risultati sono arrivati”. Il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli ha precisato: “E’ davvero un giorno importante questo, per la nostra comunità di Primiero San Martino di Castrozza e passo Rolle, per due motivi. Il primo, perchè inauguriamo un impianto moderno, nuovo e di prestigio, aspetto da non sottovalutare visto che negli ultimi anni le inaugurazioni non sono state molte nel nostro territorio. Il secondo importante fatto è che questo è un altro tassello per la messa in rete delle aree sciabili di San Martino di Castrozza e Passo Rolle, come previsto dal protocollo 2015. Nel 2016, ricordiamolo, è stato inaugurato il nuovo impianto di innevamento con il bacino di Ces e oggi questo importante impianto. Mi sento di ringraziare la Provincia – anche per la vicinanza ai territori – e tutti coloro che hanno collaborato, perchè per una volta Primiero, si è mossa in modo unitario, nonostante le diffidenze iniziali. Ci siamo mossi all’unisono e i risultati sono arrivati. Il cuore del protocollo è però il collegamento con Rolle. Il turista vuole oggi aree collegate. Dobbiamo farlo in tempi brevi. Sono certo che nei tempi previsti arriveremo alla sua realizzazione. Siamo certi che la Provincia ci sia vicina e tra alcuni anni saremo qui ad inaugurare impianti anche più importanti di questo”.