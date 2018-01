San Martino di Castrozza, Doppio intervento sanitario dell’Elisoccorso: per una caduta al Tognola e per un malore

Connect on Linked in

Due interventi in pochi minuti lunedì verso le 14 per l’elisoccorso trentino arrivato da Trento per un primo soccorso in pista e per un successivo intervento sanitario

San Martino di Castrozza (Trento) – Doppio intervento lunedì pomeriggio per l’elicottero di Trentino Emergenza atterrato ai piedi delle Pale verso le 14.

La prima chiamata al 118 – come segnala la centrale di Trentino Emergenza – è scattata verso le 13.40 per una brutta caduta sulla pista uno dell’Alpe Tognola. Uno sciatore è stato soccorso dai sanitari per una profonda ferita ad una gamba – provocata dagli sci, in seguito ad una caduta – su un tratto dell’impegnativa pista. Immediato l’intervento dell’elicottero in volo che ha sbarcato i sanitari sulla pista uno, portando i primi soccorsi alla persona in difficoltà.

Ultimato l’intervento sulla pista uno del Tognola – in seguito alla segnalazione dei sanitari presenti in zona -, l’elicottero si è spostato quindi nella piazzola di San Martino di Castrozza dove ha soccorso anche una persona che accusava un malore. Anche in questo caso, si trattava di un codice giallo, risolto fortunatamente senza gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento dell’elicottero, con il successivo trasferimento in pronto soccorso.