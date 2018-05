San Martino di Castrozza, Centauro tedesco ferito a ValMesta: cade e viene sbalzato in un ruscello, soccorso dall’elicottero

Connect on Linked in

Elisoccorso mobilitato lunedì mattina dopo mezzogiorno

San Martino di Castrozza (Trento) – I Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza guidati dal comandante Marco Bancher, sono intervenuti lunedì verso mezzogiorno in località Valmesta, poco prima di San Martino di Castrozza, per un incidente motociclistico.

Per cause da accertare, un centauro tedesco – che procedeva da passo Rolle verso Fiera di Primiero – dopo aver urtato il guard rail è stato sbalzato fuori strada, finendo la sua corsa nel vicino ruscello. Ad allertare i soccorsi, è stato il fratello che lo seguiva in sella ad un’altra moto.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, dei Vigili del fuoco e di seguito dell’elisoccorso atterrato in zona per i primi soccorsi con il medico rianimatore e l’equipe sanitaria giunta da Trento. Il centauro avrebbe riportato vari politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasferito al Santa Chiara per le cure del caso.