San Martino di Castrozza, Bike park Tognola: doppio intervento dell’elisoccorso sabato, per due cadute

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Elisoccorso in azione per due codici gialli

San Martino di Castrozza (Trento) – Doppio intervento dell’eliccottero con sanitari del 118 ed equipe medica in azione, per due incidenti in bici sul bike park Tognola, nella giornata di sabato.

Il primo incidente, è avvenuto poco dopo mezzogiorno, mentre il secondo verso le 14 del pomeriggio. Si tratta di due interventi in codice giallo, nei quali sono rimasti coinvolti con varie fratture due giovani ciclisti impegnati sui percorsi ai piedi delle Pale.

Le immagini da San Martino di Castrozza

di Stefano big Taufer