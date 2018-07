San Martino di Castrozza ‘Arts and Crafts’ dal 28 luglio al 16 settembre 2018

Connect on Linked in

Festival di arte, design e artigianato del filo e della tessitura organizzato a San Martino di Castrozza. Vernissage sabato 28 luglio 2018 ore 17:30 Galleria Cimone a cura di Patrizia Dal Re e Marinella Montanari. L’evento è patrocinato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza (Trento) – Nel centro del paese i negozi e la Galleria Cimone ospiteranno opere di artisti ed artigiani della Fiber Art. Originali creazioni, tappeti, arazzi, opere d’arte, complementi d’arredo ed oggetti del design manifatturiero, dalla tradizione al contemporaneo, dialogheranno in armoniose installazioni. La tessitura è una pratica antica, che accomuna Oriente ed Occidente. Nata da esigenze pratiche, si diversifica negli strumenti e nei materiali utilizzati: con tecniche diverse, fa emergere una creatività primordiale, per l’indispensabile manualità che richiede e, al contempo, profonda, per l’introspezione che la necessaria lentezza del movimento permette.

Il movimento lento, ripetitivo, ritmico dell’intrecciare i fili, diventa un gesto poetico, che dalla semplicità di una pratica umile crea un tessuto prezioso. La ripetizione costante del gesto diventa altresì un mantra “tattile”, che libera la mente, per entrare in una dimensione “altra”: a volte intima, altre volte collettiva, implicante una complicità condivisa, infine, a volte ludica e liberatoria.

L’energia profusa nella tessitura si alimenta di un discorso narrativo. Non solo la metafora del filo, della trama, dell’intreccio, rimandano al racconto, ma anche la tradizione, insita nelle pratiche tessili, è di per sé una storia. Una storia che si evolve e si attualizza per emergere in straordinarie creazioni contemporanee. Proprio per questo, ‘San Martino Arts & Crafts’ vuole essere uno sguardo su questo straordinario mondo del filo che non smette mai di evolversi.

Workshop

“Tessitura Creativa” di Paola Anziché 28/07 – 29/07 iscrizioni e info: anziche@yahoo.it

“Tecniche di telaio” di Monica Zunelli 11/08 – 12/08 iscrizioni e info: zunellimonica@gmail.com

Eventi

“Musica delle Piante” di Andrea Pavinato e Nedda Bonini 12/08 info: nedda.bonini@gmail.com

Per informazioni

info@atmosfereartistiche.com

Gli artisti in mostra

Andrea Buscaroli – Jacopo Rosati – Nedda Bonini – Angela Corelli – Jessica Ferro – Ornella Salghini – Anna Livia Collini – Judith Byberg

Paola Anziché – Antonello Apollonio – Ilaria Ciardi – Paola Babini – Arteler Lucia Trotter – Ivano Vitali – Paola Bitelli – Bianca Lupi

Lea Contestabile – Patrizia Dal Re – Carola Masini – Laure Millet – Patrizia Trevisi – Cecilia De Paolis – Lia Maggioli – Primarosa Cesarini Sforza

Cristiana Di Nardo – Lydia Predominato – Rimesparse – David Galimant – Loretta Cappanera – Rossella Piergallini – Emanuela Lena

Lucia Nanni – Sahar – Federica Felisatti – Manuela Flamigni – Silvia Salvati – Filo Folo – Marco Montanari – Silva Usta – Flavia Micheluzzi

Marco Pelizzola – Veronique Tognola – Giulia Ripandelli – Maria Chiara Cartone – Wilma Della Betta

