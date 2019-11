San Daniele sotto shock dopo la tragedia: a 16 anni prende l’auto della madre e muore

A bordo con lui 7 coetanei, in Friuli

NordEst – Un minorenne, di 16 anni, è morto nella notte tra sabato e domenica dopo aver perso il controllo dell’auto su cui era alla guida e che aveva sottratto alla madre.

L’auto si è capottata. A bordo c’erano sette coetanei, rimasti feriti ma non in modo grave. È accaduto in Friuli.

Tutti sono saliti in quell’auto che, dopo neanche 10 chilometri, si è schiantata contro un palo della luce e si è trasformata in un ammasso di lamiere per lui, Daniele Burelli, 16 anni di Fagagna, mortale.

Poche ore prima dell’incidente, nella stessa serata e nella stessa zona, sui social è stato pubblicato un video: “In otto in una macchina da cinque”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Daniele, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, e del Norm di Tolmezzo e i vigili del fuoco di Gemona supportati dai colleghi di Spilimbergo.

I familiari, i genitori, la sorella maggiore e il fratellino più piccolo, hanno pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che vorranno ricordare Daniele con frasi e foto e, soprattutto, un appello. “Non fate lo stesso errore che ha fatto lui – hanno scritto -, non rischiate la vostra vita per delle cavolate. Vivetela. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in mano, speranzosi che la storia del nostro Daniele via sia di esempio e che vi porti a ragionare prima di fare qualcosa di avventato”.