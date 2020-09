Salvini, governo non ha voluto il ritorno dei voucher

Dopo Giorgia Meloni, a Bolzano e Trento è arrivato anche Matteo Salvini, per sostenere la corsa del centrodestra alle comunali

Trento – “Tra i candidati sindaco a Trento vedo alcune differenze: Andrea Merler parla di lavoro, ci sarebbe stata una opportunità di lavoro per 5.000 trentini, ma è andata in fumo perché qualcuno ha detto no alla richiesta di reintrodurre i voucher, che avrebbero garantito posti per i trentini per la vendemmia e la raccolta della frutta: il governo ha detto no perché si è opposta la Cgil.

Poi c’è qualcuno della Cgil che si propone di fare il sindaco di Trento. Pensateci bene”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini durante il comizio elettorale in piazza Battisti a Trento. Salvini ha indossato una maglietta con scritto “Chico Free”, in omaggio a Chico Forti.

Questa la piazza piena di Trento (governata dalla sinistra da sempre) stasera con la Lega.Mi pare tiri una buona aria…😊 Pubblicato da Matteo Salvini su Giovedì 3 settembre 2020