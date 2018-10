Salvini in Alto Adige: ‘domenica sinistra a casa’. Bagno di folla ma anche proteste per il caso Riace

Connect on Linked in

Tra concerti folk e hockey. Poi scherza, “oggi spritz no spread”

Bolzano – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha partecipato ad una serie di comizi ed iniziative in vista delle elezioni provinciali in Alto Adige il 21 ottobre. Il leader della Lega ha, tra l’altro, assistito ad un concerto gruppo folk sudtirolese e ad una partita dell’Hockey club Bolzano. Una conferenza stampa-comizio nel parco della stazione del capoluogo altoatesino de si è registrata la contestazione di una ventina di persone che avevano striscioni, su uno si leggeva “Fischia ancora il vento. Salvini muori.”

Il tour elettorale di Salvini è iniziato domenica mattina con un comizio a Laives, il Comune alle porte di Bolzano è infatti il primo guidato da una giunta centrodestra-M5s-Svp. “Domenica prossima ci saranno le prime elezioni vere da quando c’è questo Governo. Per la prima volta nella storia, penso che nelle province di Trento e di Bolzano la sinistra andrà a casa”, ha detto il leader della Lega.

E’ seguito a Castelrotto un bagno di folla al concerto dei Kastelruther Spatzen, un gruppo folk che ha venduto sei milioni di dischi e ogni ottobre raduna 25.000 fans per un festival di tre giorni. “Oggi niente spread, ma solo spritz”, ha scherzato il ministro al suo arrivo. Nel tendone i soliti selfie, solo questa volta con uomini e donne nei tradizionali abiti tirolesi.

I ‘Passerotti di Castelrotto’, questo il nome del gruppo tradotto in italiano, hanno poi fatto salire il capo del Carroccio sul palco. “Sono felice di essere in questa splendida comunità come ministro dell’Interno per difendere la sicurezza e i confini”, ha detto Salvini. In chiusura della giornata una tappa a Merano.

Dopo il Trentino, tour in Alto Adige per Salvini

