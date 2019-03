“Salviamo il Parco del Piave”, Appuntamento per tutti sabato 30 marzo fino alle 24 alla Cartiera di Vas: raccolta fondi dopo la tempesta Vaia

Connect on Linked in

Quero-Vas: Tutto pronto per “Save the Park”, una serata per il Parco del Piave, la manifestazione organizzata per sabato 30 marzo dalle 14,30 alle 24,00 alla Cartiera di Vas per raccogliere fondi per la sistemazione del Parco del Piave di Fener, distrutto dal ciclone Vaia lo scorso ottobre

NordEst – L’evento è promosso dal Comitato Salviamo il Parco del Piave che ha già avviato una campagna di sensibilizzazione verso le istituzioni e il mondo imprenditoriale. Intanto a Fener i volontari hanno iniziato i lavori di pulizia e ripristino. E’ tutto pronto alla Cartiera di Vas per “Save the Park”, la manifestazione organizzata per sabato 30 marzo 2019, dalle 14.30 alle 24.00: la giornata di solidarietà promossa dal Comitato Salviamo il Parco del Piave per raccogliere fondi per la ricostruzione del Parco del Piave distrutto dal ciclone Vaia lo scorso ottobre.

Musica dal vivo, burattini, stand enogastronomici, automodellismo, e poi pizze, panini, e tanto altro ancora: “L’occasione per passare una giornata insieme – spiegano gli organizzatori – ma anche per guarire una ferita che coinvolge un grosso bacino d’utenza”. Ventimila euro per ripartire, i soldi che sono stati stimati grazie a una perizia dello studio Da Corte che ha contato in oltre 90 mila i danni complessivi. Ventimila euro per rimettere in sesto il minimo e avviare le attività. Una campagna di sensibilizzazione che ha portato per adesso nelle casse della Pro Loco (che assieme a Pista Verde, School Festival, Libero Pensiero, Reset e Unpli, ha sposato la causa della ricostruzione), sette mila euro destinati al Parco del Piave: gesto di attenzione da parte di alcune aziende e privati cittadini (è attivo l’Iban della Pro Loco di Fener – IT71Q0200860990000103103271, intestazione: Associazione Pro Loco Fener, via J.F.Kennedy n.2, Alano di Piave, 32031, BL – causale: SALVIAMO IL PARCO DEL PIAVE).

Il programma di sabato 30 marzo

(Cartiera di Vas, a Quero Vas (Belluno)

14.30 ore 14,30 Apertura pista di automodellismo e circuito di mountain bike;

ore 15,00 Apertura stand gastronomici; ore 15,30 Truccabimbi e palloncini;

ore 16,30 Paolo Rech e i suoi burattini;

ore 17,30 Trio musical Alessia Parisi, Antonella Alberti, Paolo Pegoraro;

ore 18,15 Duo pianoforte e trombone, Orazio Longo, Mirko Dalle Mulle;

ore 19,30 Royal Blue;

ore 20,45 Ansia 77;

ore 22,00 Dj Baba & Sons.

Ingresso libero e gesto di solidarietà per chi vorrà. Intanto i ragazzi del Comitato Salviamo il Parco del Piave hanno iniziato le giornate dedicate alla pulizia e alla rimessa a posto del Parco

di Fener con trattori, scope, rastrelli, palette e tanta buona volontà.