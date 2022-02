Salernitana, primo goal in serie A per il calciatore trentino del Vanoi, Nadir Zortea: finisce 1-1 con il Bologna (VIDEO)

Zortea riceve palla al limite dell’area da Mousset, calcia col sinistro e, complice una leggera deviazione di Soumaoro, batte Skorupski firmando l’1-1

NordEst – Per Nadir Zortea – calciatore trentino del Vanoi – si tratta del primo goal assoluto in Serie A. Lo ha timbrato alla diciassettesima presenza, non tutte da titolare e non tutte per 90 minuti. Un modo mica male per trovarlo: al primissimo pallone toccato.

Zortea, 22 anni, esterno di proprietà dell’Atalanta, è alla sua prima stagione nella massima serie. In precedenza ne aveva disputate un paio in B con la maglia della Cremonese, realizzando un goal. Contro chi? Ironia della sorte, proprio contro la Salernitana, in un pirotecnico 3-3 scaturito all’Arechi il 29 giugno del 2020.

La cronaca della partita

All’”Arechi” la Salernitana impatta contro il Bologna. Al 3′ granata subito pericolosi con una conclusione di Ederson dal limite che sfiora il palo. Al 25′ bella azione della Salernitana: cross basso di Mazzocchi per Djuric che calcia a alato. Al 43′ vantaggio del Bologna: cross di Hickey e colpo di testa vincente di Arnautovic che vale lo 0-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Al 5′ della ripresa grande occasione per i granata: cross di Mazzocchi e tocco ravvicinato di Djuric salvato sulla linea di porta da Skorupski. Al 27′ pareggio della Salernitana: Mousset serve Zortea che lascia partire un tiro dal limitre dell’area che si infila all’angolo. Al 44′ ospiti pericolosi con una conclusione di Sansone che colpisce la traversa. AL 45′ grande occasione per la salernitana con una splendida punizione di Mazzocchi, si supera Skorupski che nega il gol e salva l’1-1 finale.

