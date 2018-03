Sait, firmato accordo per piano sociale

Cgil, ufficio vertenze recupera 3,8 milioni nel 2017 – Supera i 3,8 milioni di euro la somma recuperata dall’Ufficio vertenze e legale della Cgil del Trentino nel corso del 2017. In cinque anni, il totale restituito ai lavoratori è stato pari a 17 milioni di euro. “Cifre importanti che dimostrano come la crisi abbia inciso in negativo sulle condizioni dei lavoratori e sul rispetto dei loro diritti”, dice il sindacato. Il 2017 consegna anche un primo segnale di inversione di tendenza: dopo anni cala il numero delle pratiche aperte per procedure concorsuali. Le vertenze per fallimenti, infatti, sono passate da 454 pratiche del 2016 a 325 del 2017. I lavoratori coinvolti in procedure concorsuali attualmente sono, però, 1.850. Lo scorso anno l’Ufficio vertenze ha preso in carico 2.553 pratiche e ne ha portate a conclusione 2.578. I contenziosi riguardano per il 70% dei casi lavoratori a tempo indeterminato, il numero di quelli con un contratto a tempo determinato è però cresciuto dal 17 al 27%.