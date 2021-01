Sagron Mis è tornato “covid free”, migliora nettamente la situazione nella Rsa di Primiero

Posted on

Da sempre il cibo non assolve esclusivamente la funzione nutrizionale, ma è elemento che caratterizza le culture e i rapporti sociali Primiero (Trento) – Attraverso il cibo si stringono legami che vedono nella tavola condivisa il luogo per fare festa insieme. Altresì il cibo è problema quotidiano in molte parti del nostro mondo, nonché terreno […]