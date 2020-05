Sagra patronale di Caoria: messa in streaming. Domenica 24 maggio alle 10 solenne celebrazione a Primiero

A Caoria domenica 17 maggio, messa in streaming per il patrono San Giovanni Nepomuceno. Tutti gli orari con le riprese delle messe in chiesa

Caoria (Trento) – Si è tenuta a Caoria nel giorno della festa patronale, domenica 17 maggio, la messa in streaming delle parrocchie di Primiero e Vanoi con don Nicola e don Giuseppe. Da questa settimana riprendono anche le messe in chiesa con i fedeli.

Non sarà però facile per nessuno viste le rigide normative per l’emergenza coronavirus. L’invito è a prestare la massima collaborazione, evitando assembramenti e cercando di comprendere la delicatezza del momento. Non può invece accedere alle chiese chi presenta sintomi influenzali/respiratori, chi ha febbre o chi è stato a contatto con persone positive Covid-19.

Gli orari delle messe

Santa messa solenne domenica 24 maggio in Arcipretale

Ripresa-Sante-Messe-Imer-e-Mezzano (pdf)

Ripresa Sante Messe Vanoi (pdf)