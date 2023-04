Safilo Longarone: a rischio 472 lavoratori, presidente Padrin: “Forte preoccupazione, Azienda si assuma responsabilità»

Continua il pressing di sindacati e delle istituzioni per la continuità del sito produttivo. Il Comitato di sorveglianza socio-istituzionale si aggiornerà il 19 maggio. A rischio quasi 500 lavoratori

NordEst – Nel comunicato stampa relativo ai risultati del 2022 (con ricavi in crescita dell’11,1% a 1,07 miliardi), l’azienda ha indicato di voler: cercare soluzioni alternative per la fabbrica di Longarone. Per questo si teme una chiusura dell’importante sede di nel Bellunese: a rischio 472 posti di lavoro.

Nella nota di marzo 2023 si legge infatti: “Per quanto riguarda lo stabilimento di Longarone, a seguito dell’analisi da parte del management di possibili soluzioni alternative per il sito, il Gruppo sta ora valutando un’eventuale cessione dello stabilimento a potenziali terze parti al fine di preservare il know-how del sito e limitare l’impatto sociale. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti con l’avanzamento del progetto. Safilo continua, inoltre, a ribadire l’importanza delle proprie radici italiane, degli stabilimenti di Santa Maria di Sala e Bergamo, del centro logistico di Padova e delle proprie capacità creative, che rappresentano un vantaggio competitivo per il Gruppo”. Tutti gli altri documenti dell’Assemblea degli azionisti a questo link.

Il Comitato di Sorveglianza vigila

Si è riunito lunedì nel municipio di Longarone il Comitato di sorveglianza socio-istituzionale per il caso Safilo. L’organismo, istituito il 2 febbraio scorso, ha il compito di accompagnare gli altri tavoli istituzionali di trattativa e l’attività dell’Unità di crisi regionale, oltre a monitorare la situazione dello stabilimento produttivo di Longarone, che l’azienda ha definito come “non strategico”. Hanno partecipato l’assessora regionale al lavoro Elena Donazzan, il senatore Luca De Carlo, i consiglieri regionali territoriali Silvia Cestaro e Giovanni Puppato, i sindaci di Longarone, Pieve di Cadore, Sedico e Cimolais, i vicesindaci di Erto-Casso e Claut, rappresentanze di Confindustria, Certottica e del Centro per l’impiego, i sindacati provinciali e regionali di categoria e le Rsu aziendali.

In apertura di riunione, l’assessora regionale Donazzan ha ribadito la volontà ferma della Regione di tutelare la continuità produttiva del sito e la salvaguardia occupazionale. Ha sottolineato inoltre l’importanza di mettere in fila gli impegni dei singoli attori rispetto alla vicenda, di modo che ognuno proceda con determinazione e ordine nel rispetto dei ruoli, a beneficio della corretta composizione della crisi.

I sindacati hanno fatto il punto

Illustrato il livello raggiunto nelle trattative con l’azienda (il prossimo incontro è già in calendario per il 27 aprile). Hanno confermato che Safilo, attraverso la figura di un advisor, è impegnata a livello avanzato in una trattativa di cessione dello stabilimento di Longarone, ma le notizie in tal senso sono legate a un vincolo di riservatezza. Hanno riferito l’impegno annunciato da Safilo – e monitorato dal Comitato – di individuare una soluzione per ogni singolo dipendente. Da parte del senatore De Carlo è arrivata la piena disponibilità a qualsiasi interlocuzione da portare avanti a livello governativo qualora si dovessero aprire canali in tal senso.

«Questo primo incontro del Comitato è stato molto utile per avere un quadro più preciso della situazione. Resta forte la preoccupazione mia e dei miei colleghi sindaci sul futuro dello stabilimento – afferma il primo cittadino di Longarone e presidente della Provincia, Roberto Padrin – sto percependo in questi giorni la sofferenza dei lavoratori, per i quali è davvero logorante non sapere quale sarà il futuro. Ma ho fiducia che ognuno nel proprio ruolo riusciremo a comporre una questione che oggi si presenta ancora nebulosa, consapevole che tutti – Regione e assessora Donazzan in testa, con l’impegno dei sindacati – stanno facendo la loro parte. Safilo dovrà assumersi fino in fondo le sue responsabilità, che sono anche di carattere sociale in un territorio che ha dato tanto, in termini umani e professionali, per la crescita dell’azienda».