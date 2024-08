Sabato tragico: escursionista muore fra Trentino e Bellunese. Altra vittima sull’Adamello

Un alpinista di 62 anni di Rimini, in Emilia Romagna, è morto nel primo pomeriggio di sabato 31 agosto sull’Adamello, in Val Rendena, nei pressi di Cima Payer, fra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana. Il 62enne stava percorrendo da solo la via ferrata quando, nei pressi della vetta, è precipitato nel vuoto per 200 metri. A chiamare i soccorsi un altro alpinista che ha assistito all’incidente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano in piazzola per dare eventuale supporto. Dopo aver effettuato un breve sorvolo, l’equipaggio dell’elicottero ha individuato l’uomo, senza vita, 200 metri sotto la cima. Il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto in hovering, e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente, la salma è stata recuperata dall’elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo.

In breve

Elisoccorso al rifugio Al Velo sulle Pale. Sabato pomeriggio, è intervenuto per il recupero di alcuni escursionisti incrodati a causa del temporale. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Venerdì mattina, l’elisoccorso era interveuto anche a Primiero per un grave malore, con atterraggio in piazzaola a Transacqua.

Incidente stradale verso le 11 di sabato mattina sulla strada tra Canal San Bovo e Caoria, nel Vanoi. Un uomo di 47 ani è rimasto ferito in modo non grave, soccorso dai sanitari di zona, intervenuti con l’ambulanza per le prime cure.

Nella giornata di venerdì, il soccorso alpino di Belluno è stato impegnato con diversi interventi. Recuperate due giovani turiste colte da malore, un uomo infortunato alla caviglia e una donna che si era infortunata dopo essere scivolata sul terreno bagnato.