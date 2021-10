Sabato impegnativo per l’elisoccorso trentino: a Molveno soccorso un 56enne in un cantiere, grave incidente anche sul Lagorai

Sabato di grande lavoro per i sanitari e l’elisoccorso trentino

Trento – Sabato impegnativo per il nucleo elicotteri del Trentino. Verso le 11.30 l’elicottero è intervenuto a Molveno per un codice rosso in un cantiere della zona. Si tratterebbe di una caduta da un ponteggio. Secondo le prime notizie sarebbe rimasto ferito un uomo di 56 anni. Trasferito in prognosi riservata al Santa Chiara di Trento. L’uomo, stava lavorando in una casa di sua proprietà quando è scivolato da un terrazzo, facendo un volo di alcuni metri. Avrebbe riportato vari politraumi, ma non sarebbe in pericolo. Solo venerdì mattina un uomo di 61 anni è deceduto Lavarone dopo essere caduto da un ponteggio. Il giorno prima un altro grave infortunio sul lavoro anche in Val di Fassa.

Poco prima delle 13 di sabato altro intervento, questa volta in quota, nei pressi di una malga in Val dei Mocheni – per un soccorso non facile – sulla catena del Lagorai. Una persona sarebbe rimasta ferita, per cause in corso di accertamento. Particolarmente impegnativa la localizzazione del ferito da parte dell’eliambulanza arrivata in zona dopo il decolo da Trento.

Notizia in aggiornamento