Sabato 5 marzo ‘open day’ al centro vaccinale di Trento, ecco l’aggiornamento covid in Regione

Posted on

Presidente Fugatti: “Trentini sono stati responsabili, per questo abbiamo oggi la zona gialla. Siamo l’unico territorio del nord Italia, si potrà girare liberamente nel territorio ma sempre con responsabilità. Non è un liberi tutti. Quello che succederà la prossima settimana non si sa”. Trento – Sono 10 nuovi decessi per Covid in Trentino (1.116 in […]