Sabato 4 marzo notte gratis in migliaia di B&B italiani

Undicesima edizione del B&B Day, in costante aumento le strutture aderenti all’iniziativa

Il B&B Day, l'evento annuale organizzato da www.bed-and-breakfast.it, il più importante e diffuso portale turistico italiano specializzato nell'ospitalità extra-alberghiera, arriva puntualissimo come sempre all'undicesima edizione e sono in tanti tra turisti e viaggiatori ad attenderlo con trepidazione per poter approfittare dell'imperdibile occasione di soggiornare gratis o quasi gratis in moltissime città d'Italia.

Grazie alla partecipazione di tanrissimi Bed and Breakfast da nord a sud, isole comprese, la notte di sabato 4 marzo si potrà dormire nella struttura scelta completamente gratis a patto di acquistare almeno un’altra notte di soggiorno, concedendosi un weekend o una fuga last minute anche vicino casa ad un prezzo super accessibile in un ambiente intimo e familiare che è quello dei B&B, aderenti all’iniziativa del B&B Day.

Essere arrivati all’edizione numero 11 dimostra la volontà di proseguire in questa direzione sia del low cost sia della valorizzazione delle strutture B&B che garantiscono con la loro presenza un trend sempre più positivo quanto a sviluppo turistico e continuano ad attirare una gran fetta di prenotazioni, nonostante i periodi di crisi e anche nei mesi di scarsa affluenza turistica. Il B&B Day si propone, dunque, di agevolare da un lato i turisti nel contenere le loro spese e dall’altro di far conoscere e di promuovere il B&B italiano le strutture ricettive partner del progetto.

Un impegno che visitato ogni giorno da migliaia di utenti, ha preso molto sul serio, consapevole dell’importanza di questa nuova realtà che ha cambiato il modo di concepire l’ospitalità in Italia e che si è posta come una reale alternativa al tradizionale hotel con l’intento di valorizzare il marchio “B&B” e di conseguenza la scelta di quelle famiglie italiane che hanno aperto la loro casa ai viaggiatori di tutto il mondo per permettere loro di vivere un’esperienza assolutamente unica.

