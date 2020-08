Quartetto di Venezia a Mezzano, sabato 22 agosto. Serata dedicata a Chiara Lubich e Palio della Sloiza ‘light’ a Primiero

Programma di Mezzano Romantica prosegue con un appuntamento d’eccezione: sabato 22 agosto si avrà la straordinaria occasione di ascoltare il notissimo Quartetto di Venezia. Molti gli appuntamenti di questo weekend in valle

di Giovanni Pasqualetto

Primiero (Trento) – Il programma di Mezzano Romantica prosegue con un appuntamento d’eccezione: sabato 22 agosto alle 21 al centro civico, si potrà ascoltare il noto Quartetto di Venezia. Lo compongono Mario Paladin alla viola, Angelo Zanin al Violoncello, Andrea Vio e Alberto Battiston al Violino.

Quest’ultimo, a causa di un incidente in auto (fortunatamente non grave), non potrà essere presente allo spettacolo, in cui si esibiranno gli altri componenti del Quartetto, accompagnati dal pianista Tiziano Mealli.

Il programma prevede brani di Mozart e Schumann per quartetto con pianoforte, e un trio di Schubert per archi. L’appuntamento è al Centro Civico alle ore 21. Lo spettacolo, come tutti quelli della rassegna diretta da Francesco Schweizer, è gratuito.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto con pianoforte n. 1 in sol minore, K 478

Allegro

Andante

Rondò

Franz Schubert, Trio per archi n. 1 in si bemolle maggiore, D. 471

Allegro

Robert Schumann, Quartetto con pianoforte in mi bemolle maggiore, op. 47

Sostenuto assai. Allegro

Scherzo. Molto vivace. Trio I et II

Andante cantabile

Finale – Vivace

Il Quartetto di Venezia

Della loro vocazione ai vertici più ardui del camerismo è testimone Bruno Giuranna, uno dei più grandi violisti italiani: “E’ un complesso che spicca con risalto nel pur vario e vasto panorama musicale europeo. La perfetta padronanza tecnica e la forza delle interpretazioni, caratterizzate dalla spinta verso un valore assoluto propria dei veri interpreti, pongono il Quartetto di Venezia ai vertici della categoria e fra i pochissimi degni di coprire il ruolo dei grandi Quartetti del passato”.

Il Quartetto di Venezia ha suonato nei maggiori Festival Internazionali e in luoghi iconici in Italia e nel mondo, tra cui la National Gallery a Washington, il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, la Sala Unesco a Parigi, l’Accademia Filarmonica Romana, la Società del Quartetto di Milano, il Palau de la Musica di Barcellona, la Societè Philarmonique di Bruxelles, il Konzerthaus di Berlino, il Beethovenfest a Bonn, la Laeiszhalle di Amburgo, il Teatro Colon a Buenos Aires. La vasta produzione discografica include 19 CD per la Decca, Naxos, Dynamic e Fonit Cetra.

In breve

Storia e giallo a Palazzo Scopoli .Alle 18 di sabato a Palazzo Scopoli di Tonadico, su organizzazione della biblioteca intercomunale, presentazione con Gabriele Dadati del libro “Nella pietra e nel sangue”, romanzo storico: il mistero della morte di Pier delle Vigne che nemmeno Dante aveva saputo risolvere… Un libro tra storia e “giallo”, tra passato e presente, con una scanzonata storia d’amore dei nostri tempi.

Serata dedicata a Chiara Lubich. Sabato sera alle 20.30, avrà luogo una delle manifestazioni per il Centenario di Chiara Lubich. Dalla sala civica Negrelli della Comunità di Primiero, in collegamento con Loppiano, la prima cittadella internazionale del Movimento dei Focolari situata nel comune di Figline e Incisa Valdarno (Toscana), i convenuti faranno memoria della consacrazione dei Popoli a Maria. Il tema sarà “Il momento dell’audacia: dalle Mariapoli di Primiero alle Mariapoli di Loppiano e nel mondo”, il ricordo della prima intuizione di Chiara Lubich delle cittadelle avvenuta nel 1956, proprio a Tonadico, nella sua casa di via San Vittore. Interverranno il professore Antonio Maria Baggio dell’Università Sophia e come testimonianze di “Città attiva” relazioneranno: “Cura dell’ambiente a Primiero”, Bruno Vigilio Turra; “Slot machine a Primiero San Martino di Castrozza”, Francesca Franceschi; “Avvelenamento delle acque, le mamme no Pfas”, Anna Maria Panarotto. È possibile partecipare all’evento su https://www.facebook.com/focolaritalia

Palio della Sloiza a Transacqua. Torna sabato dalle 18 alle 21 (in caso di maltempo, domenica). Il Comitato Iniziative Transacqua propone una 23ª edizione innovativa con un evento musicale molto particolare: un party diffuso sul territorio con la musica della Dolomiten Bier Band. Il gruppo si esibirà sul Colaor, colle sopra la frazione di Pieve da cui si domina gran parte del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e l’evento in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Iniziative che, con la collaborazione di tutti gli esercenti, allestirà dei maxi schermi nei giardini dei locali, facendo così godere il concerto anche sorseggiando una buona birra a suon di “Prosit!”. Otre venti tra bar, ristoranti e alberghi di Primiero proporranno all’aperto i loro menù.