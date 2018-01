Rutelli: “Uso simbolo Margherita trentino? Furbizia bassa lega”: la polemica dalla sua pagina facebook

Connect on Linked in

“Tentativo di utilizzare l’esperienza provinciale della Margherita trentina, ottima esperienza, ma strettamente locale. Logo nazionale è tutelato da presentazione in elezioni politiche” ha ribadito sui social Rutelli

Roma – “L’operazione è stata presentata in modo avventato (e autolesionistico): “Rinasce la Margherita”; ecco la “Margherita 2.0”. Mi auguro che molti dei promotori non mi pongano nelle condizioni di riferire in pubblico le precise circostanze in cui ho spiegato che la richiesta di sfruttare il simbolo della Margherita era sbagliata politicamente e impossibile sul piano giuridico.

Una furbizia di bassa lega, infine, è il tentativo di utilizzare l’esperienza provinciale della Margherita trentina. Ottima esperienza, ma strettamente locale: il simbolo nazionale Margherita è tutelato dalla presentazione in elezioni politiche, e non utilizzabile da altri”. Lo scrive Francesco Rutelli sulla sua pagina facebook in merito all’uso del simbolo della Margherita.