Il “Ruka Triple” apre la stagione del fondo, i convocati per la trasferta finlandese alla quale non parteciperà Ganz

E’ giunto a Ruka il gruppo di Coppa del mondo che prenderà parte al “Ruka Triple”, il mini tour che apre da qualche anno la stagione

NordEst – L’allenatore responsabile Giuseppe Chenetti ha convocato per la trasferta finlandese Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e Francesco De Fabiani per le gare maschili e Ilaria Debertolis per quelle femminili.

Assente Caterina Ganz, la quale sta completando la riabilitazione per una frattura al mignolo del piede rimediata durante il raduno di Oberhof e dovrebbe essere a disposizione per le prossime tappe.

Il programma si aprirà venerdì 24 novembre con la disputa delle due sprint in tecnica classica, seguite sabato 25 novembre da una 10 km femminile e una 15 km maschile a intervalli sempre in tecnica classica, chiusura domenica 26 novembre con una 10 km femminile e una 15 km maschile a inseguimento in tecnica libera.