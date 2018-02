Rubavano e rivendevano motorini: 10 ragazzi denunciati per furti moto nel Veneziano

Connect on Linked in

Giovani tra 13 e 18 anni agivano in scuole e in stazione bus

NordEst – Sono 10 i ragazzi denunciati dai carabinieri, per furti di moto nel Veneziano. Rubavano e rivendevano motorini i 10 giovani, tra i 13 e i 18 anni, individuati dai carabinieri di Mestre come componenti di una baby gang diventata un incubo per gli studenti di alcuni istituti superiori di Mirano. Nove sono stati denunciati, mentre il 13enne è stato segnalato in quanto non imputabile.

Dopo vari furti l’Arma ha avviato le indagini scoprendo che dietro ai furti c’erano ragazzi di Mestre-Marghera e del miranese che imperversavano sulla terraferma. Ognuno aveva un ruolo preciso: chi era specializzato nel furto,chi smontava gli scooter e alterava le parti identificative, chi rivendeva mezzi o pezzi di essi.Erano i più piccoli ad occuparsi dei furti dopo aver individuato i ciclomotori nei pressi delle scuole.

Alcuni degli indagati,nonostante la giovanissima età,erano già noti per reati specifici. Identificati autori e complici dei furti, gli accertamenti si sono spostati alla catena di ‘gestione’ dei mezzi rubati che venivano venduti a coetanei consapevoli della provenienza illecita.