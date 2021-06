Una goliardata – hanno ricostruito i carabinieri del Radiomobile di Trento – che però è costata cara ai due giovani, che per un errore di manovra sono scivolati per circa 150 metri lungo i “gradoni” della cava. Fortunatamente i due ventenni sono stati sbalzati dal mezzo e si sono feriti in modo non grave, anche se è stato necessario l’intervento dell’elicottero per trasportarli all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il gruppo è stato denunciato per invasione di terreno, mentre i due ventenni che hanno rubato l’escavatore rischiano una denuncia di parte per furto d’uso da parte del proprietario del mezzo.