Rubano in abitazione Trento, arrestati due marocchini

Sorpresi da una giovane e bloccati dalla polizia alla stazione

Trento – Arrestati dalla polizia due ventenni marocchini sorpresi la scorsa notte a rubare in un appartamento di via Bolzano, a Trento, occupato da tre ragazze. Una delle giovani, svegliata dai rumori, si è trovata faccia a faccia con i ladri che, vistisi scoperti, sono scappati con la refurtiva – cellulari, tablet, gioielli e denaro contante.

Subito allertati, gli agenti delle volanti sono riusciti ad individuare i due malviventi all’interno della stazione ferroviaria, grazie il segnale emesso da uno dei cellulari rubati. I due ladri sono stati trovati nascosti in uno dei convogli fermi sul binario.

Subito perquisiti, i due marocchini sono stati trovati in possesso anche di altri cellulari e gioielli, non appartenenti a nessuna delle tre coinquiline di via Bolzano, e di cui i due non hanno saputo dare alcuna giustificazione: circostanza questa che gli è valsa anche una denuncia per ricettazione. Sono in corso indagine volte per accertare se i due siano responsabili di altri furti commessi in zona.