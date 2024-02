Ruba un furgone, causa un incidente poi ruba un’altra macchina

Arrestato dai carabinieri di Cles

Cles (Trento) – Ha rubato un furgone a Bressanone nel pomeriggio, causando poi un incidente stradale quasi frontale la sera e, invece di fermarsi per soccorrere una donna ferita, è scappato rubando un’altra auto. L’autore del grave fatto è un 30enne di origini magrebine, con precedenti di polizia, che è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Cles.

La vicenda è accaduta la sera di San Valentino nella frazione Brez del Comune di Novella, allorquando un furgone, percorrendo la Statale 42 in direzione Bolzano, ha invaso parzialmente la corsia opposta, causando un frontale con una utilitaria che sopraggiungeva dall’altro senso di marcia. La donna alla guida è finita in pronto soccorso dell’Ospedale di Cles, con ferite leggere. Mentre la donna veniva soccorsa da dei pasanti, l’autista del furgone è scappato a piedi. I carabinieri hano intercettato il fuggitivo sulla S43 su un’altra auto, una Fiat Panda, nuovamente rubata.

L’uomo è stato arrestato. Portato in caserma dai carabinieri è emerso che l’uomo era in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico dell’1,78 g/l e che stava guidando senza patente (in quanto sospesa perché già in passato sorpreso alla guida ebbro). Dalla caserma è stato poi rimesso in libertà su disposizione del magistrato di turno, venendo quindi denunciato a piede libero per ricettazione (furgone), omissione di soccorso, furto (fiat panda) e guida in stato di ebbrezza, oltre che ulteriormente per guida con patenta sospesa. I mezzi rubati sono stati restituiti ai loro proprietari.

In breve

Tragico incidente in Alto Adige. Venerdì sera verso le 20 si è verificato un tragico incidente sul lavoro a Campo di Ronco in Val Sarentina. Il proprietario del maso Pronger, Franz Heiss di 56 anni, è rimasto incastrato sotto un escavatore, mentre eseguiva dei lavori su un pendio. L’ecavatore è scivolato e l’uomo è stato sbalzato fuori, ma è rimasto incastrato sotto il mezzo. E’ stato liberato dai vigili del fuoco volontari accorsi sul posto, ma nonostante la rapidità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l’ha fatta ed è deceduta.