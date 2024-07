Rovereto, incidente sul lavoro a Noriglio: muore un operaio 40enne

Sul posto l’Uopsal e la polizia di Stato

Rovereto – È morto l’operaio coinvolto in un incidente sul lavoro a Noriglio, frazione di Rovereto. Il lavoratore è stato schiacciato da pesanti pannelli nel cantiere di una casa in ristrutturazione. A travolgere l’uomo di 48 anni – cantierista esperto, residente a Brescia – per cause in corso d’accertamento, alcune pareti in legno prefabbricate che stava scaricando con una grù.

UN carico pesante almeno 15 quintali che si è improvvisamente sganciato, schiacciando l’uomo. Stanno curando le indagini sul posto l’Uopsal e la polizia di Stato di Rovereto, allertati verso le 10.30 di martedì assieme ai soccorsi sanitari.