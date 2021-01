Rovereto, Incendio in casa nella notte: muore il 68enne Giulio Castelletti

Nonostante il disperato tentativo dei vigili del fuoco di intervenire nella sua abitazione avvolta dalle fiamme e dal fumo, per Giulio Castelletti, 68 anni, non c’è stato nulla da fare

Rovereto – Le fiamme si sono sviluppate sabato prima dell’alba in un piccolo locale al primo piano di un condominio Itea in via Leonardo da Vinci a Borgo Sacco, a Rovereto.

L’incendio è divampato nel soggiorno, per cause ancora non certe. L’uomo ha chiesto aiuto ai vicini che hanno dato l’allarme. Ma non ce l’ha fatta e, nonostante un lungo tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori, è morto in seguito alle esalazioni di fumo. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri di Rovereto.