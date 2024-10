Rovereto, guidava auto sequestrata senza patente: denunciato cittadino moldavo

Guidava una macchina sotto sequestro e aveva denunciato lo smarrimento dei documenti di circolazione che invece erano stati ritirati

Rovereto – Denunciato dai carabinieri di Rovereto, un cittadino moldavo. L’uomo era stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale e in questa occasione i militari del Radiomobile hanno accertato che l’autovettura era sotto sequestro da un anno per guida in stato di ebbrezza da parte del conducente.

Il cittadino moldavo, non solo aveva continuato a utilizzare la propria macchina ma, per giustificare in caso di ulteriori controlli la mancanza dei documenti di circolazione ritirati, aveva anche presentato denuncia di smarrimento degli stessi documenti di circolazione.

In breve

È tempo di bilanci per i Carabinieri sui controlli fatti durante l’estate: 7329 i motociclisti controllati di cui 561 contravvenzionati. Di questi, 4083 controlli sono stati fatti solo lungo le strade della Val di Cembra, 311 i contravvenzionati. Le principali sanzioni riguardano la velocità, il sorpasso, il mezzo non a norma o comunque con modifiche costruttive, così come la targa irregolare o non visibile. Per l’anno prossimo è previsto un incremento della dotazione dei motocicli con livrea istituzionale, con formazione già in corso di nuovi carabinieri motociclisti