Rovereto, Finanza sequestra 3 chili di cocaina e arresta un giovane

La Guardia di finanza ha sequestrato a Rovereto quasi 3 kg di cocaina e 12.000 euro in contanti e ha arrestato un giovane albanese

Rovereto – I finanzieri del Nucleo mobile della Compagnia di Rovereto, assieme all’unità cinofila di Trento, durante normali controlli volti alla prevenzione e repressione del traffico di droga, hanno notato un giovane che alla vista dell’auto della Finanza ha tentato di fuggire.

Il fuggitivo è stato però prontamente bloccato. A seguito di controlli sono stati trovati, all’interno dell’auto del giovane, uno zaino contenente più di 2,850 kg di cocaina pronta per essere venduta. Ulteriori perquisizioni hanno portato al sequestro di 12.000 euro in contanti, somma che il fermato non è stato in grado di giustificare. Rinvenuti anche altri 34,10 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Il giovane è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione della locale Procura della Repubblica.