A Rovereto bimba cade dal balcone ma si salva: ha riportato traumi non gravi

La bambina è rimasta cosciente. Nei giorni scorsi un caso analogo a Mori

Trento – La ragazzina è caduta da un balcone di un appartamento al piano rialzato nella frazione di Lizzana, a Rovereto. La bambina è rimasta però sempre cosciente, ma per soccorrerla è intervenuto l’elicottero del 118. Non sarebbe grave. La dinamica dell’accaduto è da chiarire e sul posto hanno compiuto gli accertamenti del caso i carabinieri di Rovereto.

Nei giorni scorsi, episodio analogo anche a Mori, sempre in Vallagarina. In quel caso una bambina di 3 anni era caduta dal terzo piano di una palazzina. Nonostante abbia fatto un volo di molti metri ha riportato ferite non gravi. Anche in questo caso accertamenti in corso.

In breve

Schianto in moto a Pietramurata. Grave incidente stradale intorno alle 12.30 sulla Gardesana a Pietramurata, all’altezza della pescicoltura. In prossimità di una curva un motociclista di 74 anni è uscito di strada compiendo un volo e finendo violentemente contro l’asfalto. Sul posto – oltre alla Polizia Locale Alto Garda e Ledro che ha effettuato i rilievi – è intervenuto l’elicottero del 118 che ha trasportato l’uomo, in condizioni critiche, all’ospedale Santa Chiara di Trento.