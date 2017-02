Rovereto, Aspiranti illustratori cercansi

Rovereto – Dopo il successo dello scorso anno, Educa, che si terrà a Rovereto dal 7 al 9 aprile 2017, ripropone il concorso rivolto a tutti i creativi d’Italia. L’iniziativa ideata e realizzata in collaborazione con l’associazione nazionale Autori di Immagine è intitolata “Passaggi 2017”, richiamando così il tema dell’VIII edizione del festival. Il concorso, oltre a premi per i primi tre classificati, prevede durante la manifestazione l’allestimento di una mostra delle opere migliori.

Il linguaggio artistico, da sempre utilizzato da EDUCA (mostre, spettacoli, laboratori creativi), sarà quest’anno oggetto di una riflessione sulla sua valenza educativa con tre maestri dell’immaginario di fama nazionale in campi diversi del disegno (fumetto, animazione e illustrazione). Non mancheranno laboratori con creativi per bambini e ragazzi.