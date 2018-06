Rovereto, Anziano muore schiacciato dal proprio trattore

Print This Post

Incidente a Marco di Rovereto nel garage di casa

Rovereto – Muore nel garage di casa travolto dal proprio trattore: è successo oggi a Marco di Rovereto. La vittima è un uomo di 88 anni.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’uomo, dopo aver messo in moto il mezzo agricolo e fermatosi sulla rampa del garage, è sceso.

Il trattore, per cause da accertare, però si è mosso travolgendolo. Vano l’intervento dei soccorritori giunti con l’ambulanza e con l’elicottero: l’uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. I rilievi sono stati condotti dalla polizia.

Le immagini TGR

Tragedia in via San Romedio a #Rovereto. A perdere la vita nel garage della sua casa un 88enne del posto, Gino Nave. L'uomo era impegnato in lavoretti di manutenzione. Incidente domestico o malore le 2 ipotesi della #polizia. A trovarlo la badante. pic.twitter.com/i1o6LqeZUx — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) June 4, 2018

In breve

