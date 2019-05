Da Rovereto al Vanoi fino in Brasile: al via le iniziative per ricordare Zortea, Lenzi e Zandonai scomparsi sul volo AF447

Connect on Linked in

Molte le iniziative per ricordare i trentini scomparsi sul volo Rio – Parigi nel 2009. Aperte le iscrizioni al viaggio di ottobre in Brasile

NordEst – A dieci anni dalla scomparsa sul volo Rio – Parigi, dell’ex sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea, del Consigliere regionale Giovanni Battista Lenzi e del direttore della Trentini nel mondo, Rino Zandonai, sono molte le iniziative organizzate in loro ricordo, nelle prossime settimane.

Rientravano da un viaggio di solidarietà e amicizia, tra le comunità degli emigranti trentini, quando il volo AF447 si inabissò nell’oceano: 228 furono le vittime.

Viaggio in Brasile a ottobre

C’è tempo fino al 24 maggio per confermare la partecipazione al viaggio, necessaria per prenotare i voli aerei e definire le trasferte interne. Per aderire all’iniziativa è possibile contattare l’Ufficio Segreteria della Comunità di Primiero al tel. 0439/64641.

E’ stato definito in queste settimane il programma di massima, del viaggio dell’amicizia programmato per ottobre in Brasile (dal 12 al 28) organizzato da Comunità di Primiero e Associazione Trentini nel Mondo, per rinsaldare i rapporti di amicizia con gli emigranti trentini oltreoceano, ricordando i conterranei scomparsi nel 2009.

Il gemellaggio e l’amicizia

La Comunità di Primiero (con i Comuni, il Parco e Acsm) è inoltre gemellata, dal settembre 2009, con la comunità brasiliana di Piraquara – destinazione di molte famiglie primierotte emigrate dalla valle -, mentre il Vanoi ha stretto da tempo un legame di amicizia con il comune di Zortéa, fondato da emigranti del comune di Canal San Bovo. Molte altre sono state in questi anni le iniziative e gli scambi con il Brasile, che hanno coinvolto scuole, cori, filodrammatiche e altre realtà locali.

Una prima ipotesi di viaggio. Prevede l’arrivo a Curitiba il 12 ottobre, il 13 Visita aPiraquara Città gemellata con Primiero – Antiga Colônia Imperial Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra, il 14 a Curitiba gli incontri con le autorità locali / statali e al Circolo Trentino, il 15/16 destinazione Zortéa, il 17/18 Rio dos Cedros e a seguire il 19 Nova Trento. Tappa a Rodeio il 20 ottobre, il 21/22 Florianopolis, il 23/24 Omaggio alle vittime dell’incidente aereo Volo Air France 447 a Rio de Janeiro, a seguire visita agli emigranti trentini di Vitória con rientro in Italia il 28 ottobre.

Le cerimonie a Rovereto e nel Vanoi

Le comunità trentine ricordano Zortea, Zandonai e Lenzi. I rappresentanti di Primiero, Valsugana Tesino e Vallagarina con l’Associazione Trentini nel Mondo, si ritroveranno il prossimo 31 maggio alla Campana dei Caduti di Rovereto per commemorare i trentini scomparsi in Brasile.

Alla Campana dei caduti il 31 maggio

L’appuntamento è alle 17 sul Colle di Miravalle, dove interverranno Alberto Robol, Reggente Fondazione Opera Campana Caduti; Alberto Tafner, Presidente dell’Associazione Trentini nel Mondo; oltre ai rappresentanti delle Istituzioni Provinciali e Regionali. Seguiranno gli interventi dei presidenti delle Comunità coinvolte: Primiero, Valsugana e Tesino, Vallagarina. Non mancheranno alle 19 i rintocchi della campana e la cerimonia religiosa con il Vescovo emerito, mons. Luigi Bressan. Gli intermezzi musicali saranno curati dal Gruppo Abies alba.

Santa Messa nel Vanoi il primo giugno

Il giorno dopo, 1 giugno, cerimonia di suffragio alle 18 nella chiesa di Canal San Bovo, organizzata da Comunità, Comune e Acli di Primiero Vanoi Mis. Per organizzare al meglio i trasporti in occasione della cerimonia di Rovereto – tenuto conto del concomitante arrivo a Primiero del Giro d’Italia – la Comunità invita a comunicare all’Ufficio Segreteria, l’intenzione di partecipare alla cerimonia alla Campana dei caduti.

Il viaggio a Zortéa in Brasile nel 2010