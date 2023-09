Dolomiti, Rosetta Vertical da record in 51’10” per Tiziano Moia, successo anche per Valentina Belotti (CLASSIFICHE)

Al via 280 atleti con 255 classificati, oltre ad una quarantina di partecipanti nella versione family

San Martino di Castrozza (Trento) – Tiziano Moia, 31enne friulano di Venzone, giunto da vincitore sul traguardo di croce Rosetta alla sua sesta partecipazione su sette edizioni, grazie ad una prestazione straordinaria lungo i 6,9 km del tracciato con 1.279 metri di dislivello, lungo i quali ha fatto registrare anche il nuovo record con il tempo di 51’10”, di 9 secondi inferiore rispetto a quello che aveva fissato lo svizzero Werner Marti nel 2020.

Una riconferma giunge pure dalla gara femminile, dominata dalla bresciana di Temù Valentina Belotti, pure lei alla seconda vittoria consecutiva su tre partecipazioni. Il suo tempo è di 1h03’40”, di un minuto e mezzo inferiore a quello che aveva fatto registrare dodici mesi fa. Sul podio della gara in quota con validità internazionale organizzata dal Primiero Ex3me, che ha visto 280 partenti e 255 classificati, oltre ad una quarantina di partecipanti alla versione family, sono saliti anche il fiemmese di Tesero Stefano Gardener, secondo con un ritardo di 2’47” dal dominatore, quindi il 23enne di Pejo Alex Rigo, con un gap di 4’37”. Argento di giornata poi per l’attesa giapponese Yuri Yoshizumi nella sfida rosa, con un ritardo di 6’03” e bronzo per l’esperta fiemmese Antonella Confortola, a 6’30”.



Un’edizione da incorniciare per la manifestazione che si sviluppa in uno scenario dolomitico incantevole come quello delle Pale di San Martino, caratterizzata, come raccontato, dalla prestazione superlativa di Tiziano Moia. Partito dai 1.487 metri di San Martino di Castrozza nella quarta batteria, il friulano ha subito messo in evidenza la propria superiorità, annullando il minuto e 30 di ritardo dallo start rispetto al solandro Alex Rigo già ai 2.000 metri del rifugio Colverde, agganciando e superando anche il fiemmese Gardener sulle prime inversioni lungo il rifugio 701. Al transito ai 2.650 metri nei pressi della stazione della Funivia, Moia era sui tempi del precedente record, inevitabile la sua forzatura per centrare il doppio risultato negli ultimi 100 metri di dislivello. Con un‘invidiabile agilità ha dato il tutto per tutto, tagliando per primo il traguardo ai 2.742 di Croce Rosetta e riportando in Italia il primato della gara.

Successi per i primierotti in gara

Rigo ha fermato il cronometro sul tempo di 56’05”, risultando il miglior under 23 di giornata. Seguono in classifica Benjamin Allouche e quinto l’atleta di casa Hermann Debertolis, presente con gli altri compagni della nazionale giovanile di skialp, risultato il secondo under 23. Sesto poi Emanuele Manzi, marito di Valentina Belotti, e settimo l’altro primierotto Leonardo Vincenzo Taufer, terzo under 23. E’ primierotto anche il primo over 50. Si tratta di Giovanni Orsingher, 23° assoluto. Successo anche per la Rosetta Family, con 80 partecipanti, fra i quali una trentina alfieri dell’associazione la Formica Onlus di Fiera di Primiero.

Le classifiche

