Roncegno, altra tragedia in montagna: 78enne muore travolto da un tronco

Intervento dell’elisoccorso e dei sanitari del 118 giovedì in tarda mattinata

Roncegno (Trento) – Tragedia nei boschi sopra Roncegno Terme: un uomo di 78 anni ha perso la vita. secondo le prime notizie, sarebbe stato travolto da un tronco mentre stava lavorando nel bosco.

L’anziano stava tagliando legna nella zona di maso Fraineri, località a quota mille, sulla stradina ripida che conduce al rifugio Serot snodandosi attraverso la foresta e poche case. Immediato l’intervento sul posto dell’elisoccorso con i sanitari per i primi soccorsi. ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

Solo mercoledì, sulle montagne di Caderzone era morto per una caduta, Fausto Masè, volto noto della cooperazione trentina.