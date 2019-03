Da Roma a Bolzano: Raggi vuole spedire rifiuti in Alto Adige

NordEst – La sindaca di Roma, Virginia Raggi alle prese con una nuova emergenza rifiuti, dopo un nuovo incendio ad un deposito, ha indirizzato il suo appello per trovare una soluzione alla federazione Utilitalia che riunisce le aziende operanti nei settore.

Il suo appello è pertanto arrivato anche all’Ecocenter di Bolzano il cui presidente Stefano Fattor risponde dalle pagine di Alto Adige: “Non se ne parla: i 5 stelle sono contrari ai termovalorizzatori, ma poi quello che producono lo esportano a Reggio Emilia, a Brescia in Austria, Germania e persino in Portogallo.

Il nostro inceneritore di Bolzano non brucerà i rifiuti di Roma anche perché è stato costruito per soddisfare le esigenze della nostra comunità”, così Fattor che fa notare che “nella capitale hanno oltre un milione di tonnellate di rifiuti accumulate nei capannoni. Se Bolzano dovesse bruciarli ci metterebbe nove anni ad eliminarli. Ci sono stati circa 300 roghi negli ultimi due anni con forte produzione di diossina”.

Ad un anno e mezzo dall’inaugurazione cresce il Noi Techpark Bolzano. La nuova ala ospiterà 25 imprese per un totale di 120 persone. Il Noi Techpark si intende anche “come freno alla fuga dei cervelli”. “Il Noi Techpark assume un ruolo importante all’interno dell’ecosistema produttivo, di ricerca e sviluppo del territorio alpino”, ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. “L’obiettivo – ha aggiunto Kompatscher – è quello di favorire l’innovazione e integrare competenze a disposizione sul territorio”. Con la nuova area di ricerca, il Noi Techpark ospita ora complessivamente 30 start-up, 40 imprese che danno lavoro a 500 persone provenienti da tutto il mondo. Nell’insieme, sono 15 le lingue parlate all’interno della struttura. Settanta aziende innovative che lavorano a stretto contatto con quattro facoltà universitarie e quattro centri di ricerca, avendo così la possibilità di testare i propri prodotti in trenta laboratori d’avanguardia, come la camera climatica terraXcube, unica in Europa e capace di riprodurre condizioni climatiche e atmosferiche da zero a 9 mila metri di altitudine. Il Nature Of Innovation – Noi Techpark, è nato grazie ad un investimento della Provincia Autonoma di Bolzano di oltre 120 milioni di euro.